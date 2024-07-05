Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024 Paris Anindya Bakrie (kiri) bersama Atlet Renang Indonesia Joe Aditya (kanan) berpose mengenakan salah satu jersey pada pameran fotografi dalam rangka "Reveal Jersey Merah Putih" di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (4/7/2024). Pada pameran tersebut ditampilkan dua set jersey yang akan dikenakan oleh tim Indonesia yang akan bertanding pada ajang Olimpiade 2024 karya desainer Indonesia, Didit Hediprasetyo. yang merupakan anak dari Prabowo Subianto.ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wpa.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)