Jakarta - Hary Tanoesoedibjo menunjuk Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo menggantikan dirinya. Angela ditunjuk menjadi Ketua Umum tepat di acara penutupan Mukernas Partai Perindo.

“Bersama ini saya akan mengumumkan bagian dari transformasi itu, saya akan menugaskan mbak Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo” kata Hary Tanoesoedibjo di ruang Mukernas Partai Perindo, Rabu (31/7/2024)

Hary Tanoesoedibjo sikap ini merupakan sikap untuk menghadapi generasi muda. Apalagi, sosok Angela juga merupakan sosok milenial.

“Karena mbak Angela berusia 37 tahun kelahiran tahun 87 dan seharusnya mampu berkomunikasi dengan para generasi muda yang lainnya,” tegasnya.

Penunjukkan itu langsung disambut meriah kader Partai Perindo yang hadir. HT pun langsung menyerahkan surat penugasan iyu di hadapan kader Perindo lainnya.

“Saya tetap akan di partai sebagai ketua majelis persatuan partai untuk mengayomi semua,” tutupnya.

