Ekspresi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting (kanan) usai kalah bertanding melawan pebulu tangkis Prancis Toma Junior Popov pada babak penyisihan grup H Olimpiade Paris 2024 di Porte De La Chapella Arena, Paris, Prancis, Rabu (31/7/2024). Anthony Ginting kalah dengan skor 19-21, 21-17, 15-21.

Dengan hasil ini Anthony Ginting tersingkir dari Olimpiade Paris, menyusul sebelumnya Jonatan Christie yang kalah juga, alhasil Indonesia tidak memiliki perwakilan di nomor tunggal putra.

(Wahyu Putro A/ANTARA FOTO)