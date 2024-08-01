...

Ginting Tersingkir dari Olimpiade Paris 2024

Wahyu Putro A/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 00:40 WIB
Anthony Ginting kalah dengan skor 19-21, 21-17, 15-21.
Ekspresi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting (kanan) usai kalah bertanding melawan pebulu tangkis Prancis Toma Junior Popov pada babak penyisihan grup H Olimpiade Paris 2024 di Porte De La Chapella Arena, Paris, Prancis, Rabu (31/7/2024). Anthony Ginting kalah dengan skor 19-21, 21-17, 15-21. 

 

Dengan hasil ini Anthony Ginting tersingkir dari Olimpiade Paris, menyusul sebelumnya Jonatan Christie yang kalah juga, alhasil Indonesia tidak memiliki perwakilan di nomor tunggal putra.

 

 

(Wahyu Putro A/ANTARA FOTO)

