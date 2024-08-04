...

Mensesneg Pratikno dan OJK Sosialisasikan Program Ekosistem Keuangan Inklusif untuk Masyarakat Pedesaan

Muhammad Mada/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 04 Agustus 2024 12:40 WIB
Melalui Program EKI, OJK berupaya untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan.
Melalui Program EKI, OJK berupaya untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan.
A A A

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (tengah) didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kedua kanan) meninjau stan UMKM saat agenda kick-off ekosistem keuangan inklusif di wilayah perdesaan Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024). Melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) tersebut OJK berupaya untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan guna mempercepat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. ANTARA FOTO/Muhammad Mada/aww.

(Muhammad Mada/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Cari Berita Lain Di Sini