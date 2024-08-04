Menteri Sekretaris Negara Pratikno (tengah) didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kedua kanan) meninjau stan UMKM saat agenda kick-off ekosistem keuangan inklusif di wilayah perdesaan Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024). Melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) tersebut OJK berupaya untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan guna mempercepat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. ANTARA FOTO/Muhammad Mada/aww.

(Muhammad Mada/ANTARA FOTO)