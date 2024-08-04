...

Peragaan Busana Jember Fashion Carnaval Manfaatkan Bekas Karung Pupuk

Umarul Faruq/ANTARA FOTO , Jurnalis · Minggu 04 Agustus 2024 21:29 WIB
Model memperagakan busana Artwear Carnival dalam rangkaian Jember Fashion Carnaval JFC .
Dirut PT Pupuk Indonesia Persero Rahmad Pribadi bersama istri?saat acara Jember Fashion Carnaval.
Model memperagakan busana Artwear Carnival dalam rangkaian Jember Fashion Carnaval JFC .
Model memperagakan busana Artwear Carnival dalam rangkaian Jember Fashion Carnaval JFC .
Model memperagakan busana Artwear Carnival dalam rangkaian Jember Fashion Carnaval (JFC) di Jember, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024). Pupuk Indonesia Grup ambil bagian dalam Jember Fashion Carnaval (JFC) dan memamerkan 22 Artwear yang mengkombinasikan kain wastra UMKM binaan dengan bekas karung pupuk. 

 

Seluruh artwear dirancang perancang busana terkemuka Temma Prasetoo dan Maya Ratih. Ketua Perkumpulan Istri Karyawan Pupuk Indonesia (PIKA-PI) Tata Rahmad Pribadi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong UMKM binaannya agar naik kelas dan go internasional.

 

(Umarul Faruq/ANTARA FOTO )

