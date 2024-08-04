Penonton dibuat takjub dengan penampilan D'Masiv di panggung LMAC Super Hitz Fest 2024 di Lido Music Arts Center, Bogor Jawa Barat, pada Minggu (4/8/2024). Membuka penampilannya setelah adzan Magrib, Rian sang vokalis membawakan lagu Cinta Ini Membunuhku.

"Temen-temen siap joget bareng? Kalau nonton D'Masiv harus keringetan," ucap Rian di atas panggung.

Mendengar ucapan sang vokalis, penonton pun langsung jingkrak-jingkrak mendengar irama lagu selanjutnya yaitu Semakin.

Pria yang bernama Rian Ekky Pradipta itu juga memuji festival musik yang dipersembahkan oleh MNC Group.

"Assalamualaikum, selamat malam teman-teman D'Masiv senang-senang sekali bisa hadir di LMAC Super Hitz Fest, keren banget acaranya," tambah Rian.

Kemudian Rian membawakan lagu Merindukanmu, Jangan Menyerah, Cinta Ini Membunuhku.

"Siapa yang lagi patah hati malam ini? Ini saatnya nyanyikan dengan penuh emosi teman-teman," kata Rian.

Setelah D'Masiv, dilanjutkan dengan penampilan DJ Winky Wiryawan, lalu ada Kahitna, Maliq & D'essentials dan ditutup dengan penampilan The Changcuters.

(Aziz Indra)