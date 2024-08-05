...

KRI Banda Aceh Angkut Pasukan untuk Upacara HUT RI di IKN

Aprillio Akbar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 05 Agustus 2024 13:53 WIB
Sejumlah taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian berada di KRI Banda Aceh-593.
Sejumlah taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian berada di KRI Banda Aceh-593.
Sejumlah taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian berada di KRI Banda Aceh-593 saat mengikuti pergeseran pasukan dan materiil di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) I, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (5/8/2024). KRI Banda Aceh-593 mengangkut 171 prajurit TNI, 100 taruna dari Akademi TNI dan Akademi Kepolisian serta lebih dari 30 unit kendaraan operasional yang akan dilibatkan untuk upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

