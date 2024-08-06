Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk, Yudi Hamka, Direktur Komersial & UMKM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, Nancy Adistyasari, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, Yuddy Renaldi dan Direktur IT, Treasury, & Transaction Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Rio Lanasier saat acara penandatanganan nota kesepahaman antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan PT MNC Kapital Indonesia, Tbk di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) atau MNC Kapital resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb (BJBR).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama MNC Kapital, Yudi Hamka dan Direktur Komersial dan UMKM bank bjb, Nancy Adistyasari, serta disaksikan oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi.

Penandatanganan MoU kedua pihak menjadi landasan strategis kemitraan antara MNC Kapital dan Bank bjb, sekaligus mengakselerasi kemajuan layanan keuangan digital di Indonesia.

Kedua pihak akan saling mengoptimalkan kekuatan ekosistem bisnis masing-masing dalam layanan pembayaran digital dan jasa perbankan untuk memperluas jaringan serta meningkatkan inklusi keuangan digital di Indonesia.

(Aziz Indra)