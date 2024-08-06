...

MNC Kapital dan Bank BJB Kerja Sama Layanan Digital

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 06 Agustus 2024 22:13 WIB
MNC Kapital resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb BJBR .
MNC Kapital resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb BJBR .
MNC Kapital resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb BJBR .
MNC Kapital resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb BJBR .
MNC Kapital resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb BJBR .
A A A

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk, Yudi Hamka, Direktur Komersial & UMKM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, Nancy Adistyasari, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, Yuddy Renaldi dan Direktur IT, Treasury, & Transaction Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Rio Lanasier saat acara penandatanganan nota kesepahaman antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan PT MNC Kapital Indonesia, Tbk di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) atau MNC Kapital resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb (BJBR).

 

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama MNC Kapital, Yudi Hamka dan Direktur Komersial dan UMKM bank bjb, Nancy Adistyasari, serta disaksikan oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi. 

 

Penandatanganan MoU kedua pihak menjadi landasan strategis kemitraan antara MNC Kapital dan Bank bjb, sekaligus mengakselerasi kemajuan layanan keuangan digital di Indonesia. 

 

Kedua pihak akan saling mengoptimalkan kekuatan ekosistem bisnis masing-masing dalam layanan pembayaran digital dan jasa perbankan untuk memperluas jaringan serta meningkatkan inklusi keuangan digital di Indonesia.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Cari Berita Lain Di Sini