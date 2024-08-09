Teknisi asal China mengoperasikan rangkaian gerbong kereta otonom atau Autonomous Rail Rapid (ART) saat akan menjalani pengisian daya di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2024). Kereta Otonom yang terdiri dari tiga gerbong dalam satu rangkaian tersebut mampu mengangkut sedikitnya 300 orang penumpang saat berlangsungnya peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI yang berfungsi sebagai pengumpan dan sebagai mobilitas di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain di kawasan itu. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)