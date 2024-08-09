...

Uji Coba Kereta Otonom di IKN yang Mampu Mengangkut 300 Orang

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 23:14 WIB
Teknisi asal China mengoperasikan rangkaian gerbong kereta otonom atau Autonomous Rail Rapid ART .
Teknisi asal China mengoperasikan rangkaian gerbong kereta otonom atau Autonomous Rail Rapid ART .
A A A

Teknisi asal China mengoperasikan rangkaian gerbong kereta otonom atau Autonomous Rail Rapid (ART) saat akan menjalani pengisian daya di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2024). Kereta Otonom yang terdiri dari tiga gerbong dalam satu rangkaian tersebut mampu mengangkut sedikitnya 300 orang penumpang saat berlangsungnya peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI yang berfungsi sebagai pengumpan dan sebagai mobilitas di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain di kawasan itu. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Cari Berita Lain Di Sini