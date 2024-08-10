...

Proyek Pembangunan IKN Akan Diberhentikan Sementara Jelang Upacara HUT RI

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2024 08:23 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan instalasi pedestrian dengan latar belakang Istana Negara.
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan instalasi pedestrian dengan latar belakang Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2024). Menurut Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, per 10 Agustus 2024 pemerintah akan menyetop sementara proyek pembangunan IKN yang berhubungan dengan kegiatan luar dikarenakan akan fokus untuk persiapan penyelenggaran upacara Kemerdekaan Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

