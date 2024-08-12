...

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Perdana di Istana Garuda IKN

Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2024 10:45 WIB
Sidang kabinet yang pertama kali diadakan di IKN tersebut membahas evaluasi pemerintahan.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Sidang kabinet yang pertama kali diadakan di IKN tersebut membahas evaluasi pemerintahan pada tahun ini serta perencanaan tahun depan termasuk transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)

