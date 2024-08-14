...

Presiden Jokowi Resmikan Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN

Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2024 13:05 WIB
Sumbu kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan.
Sumbu kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan.
A A A

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Plt Ketua OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Plt Wakil Ketua OIKN Raja Juli Antoni menekan tombol untuk meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). Sumbu kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini