JAKARTA (MPI) - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menghadiri Town Hall Meeting dari PT MNC Land Tbk, guna memberikan arahan dan masukan terkait gerak kerja perusahaan propertinya tersebut. Pendiri MNC Group yang akrab dikenal HT itu menekankan pentingnya perumusan bisnis model dalam setiap gerak kerja perusahaannya, termasuk MNC Land.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan perumusan bisnis model MNC Land saat ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Meski sudah berjalan progresif, Hary menginginkan bisnis model terbaru yang mengutamakan bussines oriented.

"Di MNC Land, banyak kegiatan kita yang berfokus pada project. Padahal bisnis modelnya seharusnya bussines oriented," terang HT dalam sambutannya di acara, Rabu (14/8/2024).

Hary mengungkapkan perumusan bisnis model ini didefinisikan guna menentukan skala prioritas perusahaan sehingga desain kinerja perusahaan dapat mengacu secara seirama. Untuk itu ia menekankan kembali pentingnya fokus bisnis MNC Land yaitu entertainment hospitality dan office management.

"Jadi bisnis model yang diutamakan itu bussines first, bisnis itu harus disesuaikan dengan keadaan yang kita hadapi saat ini," katanya.

Lebih lanjut, Hary mengatakan bisnis model dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasar yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dia mencontohkan setiap zaman diikuti dengan pola bisnis model yang menyesuaikan.

"Contohnya, sekarang itu setiap akhir pekan lebih banyak staycation. Bussines people lebih sedikit karena mereka hanya beraktivitas di hari kerja. Kalau weekend itu tamunya kebanyakan keluarga, sehingga disesuaikan dengan fasilitas untuk anak-anak dan sebagainya," tutur Hary Tanoesoedibjo.

Di sisi lain, Direktur Utama PT MNC Land Tbk (KPIG), Budi Rustanto mengatakan perusahaannya akan mengikuti bisnis model terbaru yang disarankan Hary Tanoesoedibjo. Adapun bisnis model yang dimaksud yakni perubahan dari model 'build and keep' menjadi 'build and sell'.

"Jadi sebelumnya MNC Land itu bergerak dengan bisnis model build and keep, yaitu membangun dan ditahan, artinya properti yang kita bangun itu disewakan seperti hotel, Lido Golf, kemudian sewa menyewa office," jelas Budi di iNews Tower selepas acara.

Ke depannya, Budi berkomitmen akan mengubah bisnis model sesuai arahan Hary Tanoesoedibjo, yakni menjadi build and sell. Perubahan bisnis model tersebut, lanjut Budi, diharapkan dapat memberikan kemajuan perusahaan serta memberikan kesejahteraan masyarakat maupun karyawan. Build and sell yang dimaksud yakni membangun properti namun berfokus pada penjualan baik berupa aset maupun membership.

"Kita akan mulai berfokus dengan build and sell, karena itu yang menggenerate cash flow. Kita akan mulai menjual membership golf, villa, apartemen agar memberikan cash flow agar bisnis yang berkesinambungan," terang Budi.

Sebelumnya, PT MNC Land Tbk (KPIG) mencatat laba bersih sebesar Rp568,7 miliar pada akhir Juni 2024. Capaian tersebut melonjak 60,5% yoy dari Rp354,3 miliar.

Total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp560,1 miliar. KPIG juga berhasil meningkatkan margin laba bersih secara signifikan menjadi 73,0% pada H1-2024.

Torehan pertumbuhan positif pada kinerja keuangan karena pendapatan bersih KPIG tercatat sebesar Rp767,7 miliar pada H1-2024 atau melambung 7,9% year-on-year (yoy) dari Rp711,7 miliar pada H1-2023. Kontribusi utama pendapatan Perseroan diperoleh dari segmen hotel dan resor sebesar 55,1% dari total pendapatan, disusul oleh manajemen properti dan jasa lainnya dengan 33,2%, sewa ruang perkantoran 11,0%, serta apartemen dan properti lainnya sebesar 0,7%.