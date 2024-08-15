...

Datangi Rumah Presiden Terpilih, Angela Tanoesoedibjo: Perindo Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 15 Agustus 2024 23:34 WIB
Jakarta-Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mendatangi rumah Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2024) malam. Angela menyebutkan, Perindo resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

 

"Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo-Gibran," ujar Angela pada wartawan, Kamis (15/8/2024).

 

Menurutnya, kedatangannya ke kediakan Prabowo itu disambut baik oleh Prabowo secara langsung. Kedatangannya tersebut sebagai bentuk silaturahmi yang dilakukannya sabagai Ketua Umum Partai Perindo yang baru ke Prabowo sebagai Presiden Terpilih.

 

"Pertama-tama, tentunya malam hari ini kami sangat bersyukur bisa diterima langsung oleh pak Prabowo, ini bentuk silaturahmi kami, saya sebagai Ketua Umum yang baru Partai Perindo yah dengan Presiden Terpilih pak Prabowo," tuturnya.

(Arif Julianto/okezone)

