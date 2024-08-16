...

Presiden Jokowi Kepalkan Tangan saat Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 16 Agustus 2024 14:52 WIB
Presiden Joko Widodo mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Jumat (16/8/2024).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan strategi kebijakan jangka pendek bakal difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah.

 

Salah satunya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil

(Arif Julianto/okezone)

