Demo ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang yang berlangsung di Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, berakhir ricuh, Kamis (22/8/2024). Aksi dilakukan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024, usai Badan Legislasi (Baleg) DPR tidak mengikuti putusan MK.

Dalam aksinya, para mahasiswa merobohkan gerbang gedung DPRD di sisi utara. Polisi pun terpaksa menembakkan gas air mata saat mahasiswa berupaya menembus barikade. Sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka akibat tembakan gas air mata.

(Ahmad Antoni)