Peragaan Busana Jelang Gelaran Front Row Paris 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 26 Agustus 2024 08:26 WIB
Sejumlah model mengenakan busana karya desainer lokal yang akan tampil dalam gelaran Front Row Paris 2024 di Jakarta, Jumat (23/8/2024). Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersama Ditali Cipta Kreatif kembali mendukung tercapainya target Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu sentra fesyen dunia dengan menggelar Front Row Paris pada 7 September 2024 yang bertempat di Salle Wagram, Paris, Perancis.

Nantinya dalam acara ini akan menampilkan 10 desainer dan jenama fesyen Indonesia untuk mempresentasikan dan memasarkan produknya, yaitu Ali Charisma, Deden Siswanto, Lenny Agustin, Gregorius Vici x Lucent Skincare, Sofie, Testimo by SB x Jims Honey, dan A3 Studio, jenama asal Paris, serta siswa sekolah mode.

 

Front Row Paris 2024 ditargetkan sebagai pintu masuk bagi desainer dan jenama fesyen Indonesia untuk menjaring buyer mancanegara, khususnya Eropa.

(Aldhi Chandra Setiawan)

