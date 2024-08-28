...

Didukung 15 Partai, Khofifah-Emil Daftar Pilgub Jatim

Rizal Hanafi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 13:59 WIB
Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menyapa para simpatisan.
Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menyapa para simpatisan.
A A A

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) dan Emil Elestianto Dardak (kanan) menyapa para simpatisan saat pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/8/2024). Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub Jatim 2024 dengan dukungan 15 partai yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN, PKS, PPP, PSI, PKN, PBB, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Prima. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/tom.

(Rizal Hanafi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini