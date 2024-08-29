Bakal calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kedua dari kanan) bersiap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Soetomo Transplant Organ Center (STOC) RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/8/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur bekerja sama dengan RSUD Dr Soetomo dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur sebagai kelengkapan persyaratan untuk maju dalam Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.

(Didik Suhartono/ANTARA FOTO)