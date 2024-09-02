...

Apel Pasukan Pengamanan Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 02 September 2024 15:13 WIB
Apel pasukan gabungan ini merupakan bagian dari persiapan operasi pengamanan ISF 2024 dan kunjungan Paus Fransiskus.
Apel pasukan gabungan ini merupakan bagian dari persiapan operasi pengamanan ISF 2024 dan kunjungan Paus Fransiskus.
Apel pasukan gabungan ini merupakan bagian dari persiapan operasi pengamanan ISF 2024 dan kunjungan Paus Fransiskus.
Apel pasukan gabungan ini merupakan bagian dari persiapan operasi pengamanan ISF 2024 dan kunjungan Paus Fransiskus.
Apel pasukan gabungan ini merupakan bagian dari persiapan operasi pengamanan ISF 2024 dan kunjungan Paus Fransiskus.
A A A

Sejumlah pasukan gabungan TNI dan Polri mengikuti Apel Gelar Pasukan Gabungan di Lapangan Apel B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin, (2/9/2024). Apel pasukan gabungan ini merupakan bagian dari persiapan operasi pengamanan “Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024” dan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.

 

ISF 2024 akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 September 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Sementara itu, kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia dijadwalkan mulai 3 hingga 6 September 2024. Kedua acara internasional ini menjadi fokus pengamanan gabungan antara TNI dan Polri.

Sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri telah disiapkan untuk mengamankan kedua agenda tersebut.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini