Sejumlah pasukan gabungan TNI dan Polri mengikuti Apel Gelar Pasukan Gabungan di Lapangan Apel B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin, (2/9/2024). Apel pasukan gabungan ini merupakan bagian dari persiapan operasi pengamanan “Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024” dan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.

ISF 2024 akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 September 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Sementara itu, kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia dijadwalkan mulai 3 hingga 6 September 2024. Kedua acara internasional ini menjadi fokus pengamanan gabungan antara TNI dan Polri.



Sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri telah disiapkan untuk mengamankan kedua agenda tersebut.

(Aldhi Chandra Setiawan)