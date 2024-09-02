...

Menang Telak 3-0, Pemain Liverpool Berselebrasi di Kandang Manchester United

AP PHOTO, Jurnalis · Senin 02 September 2024 08:35 WIB
Liverpool meraih kemenangan telak 3-0 atas Manchester United di Old Trafford.
Liverpool meraih kemenangan telak 3-0 atas Manchester United di Old Trafford pada Minggu malam (1/9/2024). Hasil ini membawa Liverpool, yang juga dikenal sebagai The Reds, semakin mendekati Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris.

 

Dua dari tiga gol Liverpool dicetak oleh gelandang Luis Diaz, yang memanfaatkan umpan cemerlang dari Mohamed Salah pada menit ke-35 dan ke-42. Salah sendiri menambah keunggulan Liverpool dengan gol ketiga pada menit ke-56.

 

Dengan hasil ini, Liverpool kini mengumpulkan 9 poin dari tiga pertandingan awal musim, sama seperti Manchester City yang juga meraih tiga kemenangan. Kedua tim berada di puncak klasemen sementara dengan poin yang setara.

