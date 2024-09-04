Insan TASPEN melayani peserta TASPEN di TASPEN Kantor Cabang Jakarta II, Selasa (3/9/2024). Hingga Bulan Mei 2024 jumlah peserta PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) telah mencapai 6,7 juta yang tersebar di seluruh indonesia

PT TASPEN berupaya melakukan penguatan digital yang andal, aman, terintergrasi, terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pensiunan serta menjamin keamanan program pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir layanan digital harus memberikan kemudahan bagi pengguna serta merupakan bagian dari perbaikan dari proses bisnis yang terpadu, transparan dan terukur.

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)