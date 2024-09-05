...

Momen Paus Fransiskus Cium Tangan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 05 September 2024 13:42 WIB
Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Pemimpin Takhta Suci Vatikan Paus Fransiskus (kanan) mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar usai melakukan foto bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Dalam kunjungannya Paus Fransiskus melihat langsung terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral serta menandatangani "Deklarasi Bersama Istiqlal 2024: Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan."

 

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mencium Pemimpin Takhta Suci Vatikan Paus Fransiskus usai melakukan foto bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Dalam kunjungannya Paus Fransiskus melihat langsung terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral serta menandatangani "Deklarasi Bersama Istiqlal 2024: Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan."

(Arif Julianto/okezone)

