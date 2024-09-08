Lifter Banten Alyamaulida Kartika melakukan angkatan snatch dalam kelas 81 kg putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di GOR Seuramoe Angkat Besi Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Minggu (8/9/2024). Alyamaulida Kartika berhasil meraih medali emas dengan total angkatan 201 kg sekaligus memecahkan rekor nasional sedangkan medali perak diraih lifter Jawa Barat Yuripah Melsandi dengan total angkatan 196 kg dan medali perunggu diraih lifter Jawa Timur Denia Ramadani dengan total angkatan 187 kg. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)