Seluruh umat Katolik di Timor Leste telah berkumpul di Tasitolu untuk menghadiri misa akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Mereka telah hadir sejak pagi hari Selasa (10/9), meskipun misa akbar baru akan dimulai pada sore hari.



Panitia acara memperkirakan bahwa sekitar 750 ribu jemaat akan hadir dalam misa akbar tersebut, menunjukkan antusiasme dan kehadiran yang sangat besar dari masyarakat setempat.



Kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste merupakan bagian dari tur Asia Pasifiknya. Sebelumnya, Paus telah mengunjungi Indonesia dan Papua Nugini. Setelah kunjungannya di Timor Leste, Paus akan melanjutkan tur ke Singapura sebelum kembali ke Vatikan.

(AP PHOTO)