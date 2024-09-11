Timnas Indonesia berhasil naik peringkat lagi di ranking FIFA, mengutip dari situs footbalranking, Timnas Indonesia naik satu posisi lagi ke peringkat 129 dunia setelah dilaga lain Malawi kalah 1-3 dari Burkina Faso dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Afrika, Rabu (11/9/2024) dini hari WIB.

kekalahan dari Burkina Faso membuat Malawi kehilangan 6,81 poin di ranking FIFA, sehingga poin Malawi di ranking FIFA saat ini 1.117,41 kalah dari Timnas Indonesia.

Saat ini, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1,124.18 poin. Timnas Indonesia tercatat mendapatkan 8,57 poin setelah bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Tambahan poin di atas sempat melesatkan Timnas Indonesia dari peringkat 132 ke 130 dunia. Namun, rezeki nomplok menimpa Timnas Indonesia dini hari tadi. Hasil negatif yang diterima Malawi membuat Timnas Indonesia naik satu.

(Aldhi Chandra Setiawan)