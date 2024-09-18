...

Cantiknya Atlet PON Jakarta Ceyco Georgia Zefanya

Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 18 September 2024 08:07 WIB
Karateka DKI Ceyco Georgia Zefanya menunjukkan medali perunggu.
Karateka DKI Ceyco Georgia Zefanya menunjukkan medali perunggu yang diraihnya usai pertandingan kumite perorangan di bawah 68 kilogram putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/9/2024). Karateka nasional peraih medali emas kumite putri kelas 68 kilogram dalam Kejuaraan Asia Karate 2023 itu meraih posisi ketiga dan mendapatkan medali perunggu pada kelas yang sama di PON 2024 . ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)

