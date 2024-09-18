Karateka DKI Ceyco Georgia Zefanya menunjukkan medali perunggu yang diraihnya usai pertandingan kumite perorangan di bawah 68 kilogram putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/9/2024). Karateka nasional peraih medali emas kumite putri kelas 68 kilogram dalam Kejuaraan Asia Karate 2023 itu meraih posisi ketiga dan mendapatkan medali perunggu pada kelas yang sama di PON 2024 . ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)