Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie (kiri) bersama Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia Nik Nazmi bi Nik Ahmad, berbincang disela Sesi Publik "Mendorong Transisi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan", di Milken Asia Summit, Hotel Four Seasons, Singapura, Rabu, (18/9/2024). Turut hadir sebagai pembicara dalam Sesi tersebut Assistant Minister of Investment, Ministry of Investment, Saudi Arabia Ibrahim Almubarak dan CEO Singapore and ASEAN Standard Chartered Bank Patrick Lee. Diskusi dimoderatori oleh Vice President, Chemical Consulting in Asia, S&P Global Business Insider Larry Tan,

(Heru Haryono)