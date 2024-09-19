...

Kalahkan Jawa Barat di Final, Tim Sepak Bola Jawa Timur Rebut Emas PON Aceh-Sumut

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Kamis 19 September 2024 00:38 WIB
Tim sepak bola Jawa Timur berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan tim sepak bola Jawa Barat dengan skor 1-0.
Pesepak bola Jawa Timur Rano Jutati Karenano (kiri) berselebrasi seusai mencetak gol bersama rekan setimnya Muhammad Rasha A E (kedua kiri), Qa'qa Zaky Bashah (kedua kanan) dan Rizky Dwi Nugraha Asyari (kanan) pada pertandingan perebutan medali emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 melawan Jawa Barat di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Rabu (18/9/2024). Tim sepak bola Jawa Timur berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan tim sepak bola Jawa Barat dengan skor 1-0. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

