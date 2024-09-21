...

1,5 Tahun Disandera KKB, Pilot Susi Air Berhasil Dibebaskan

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 21 September 2024 10:50 WIB
Pilot Susi Air Philip berhasil dibebaskan dari penyanderaan KKB.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Bayu Suseno menjelaskan bahwa Pilot Susi Air Philip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika.

 

Kurun waktu 1,5 tahun Pilot Philip disandera KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan Pilot Philip. 

 

Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut. Akhirnya membuahkan hasil, pada hari ini Sabtu (21/09/2024) Pilot Philip berhasil dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024

 

"Ya benar sekali, hari ini kami berhasil menjemput Pilot Philip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika" jelas Bayu, Selanjutnya Pilot Philip langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi psikologis Pilot Philip dalam keadaan stabil. 

 

Foto: Satgas Damai Cartenz

(Heru Haryono)

