Berdayakan Masyarakat Sekitar, Program Ayam Petelur Binaan PT Pertamina EP Cepu Raih Omzet Rp70 Juta per Bulan

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 21 September 2024 15:17 WIB
Peternak bersama dengan karyawan PT Pertamina memanen telur ayam di Desa Bandungrejo.
Peternak bersama dengan karyawan PT Pertamina memanen telur ayam di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (11/9/2024). Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (Wismandi) bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi melalui budidaya ayam petelur yang dikelola oleh para pemuda desa sekitar wilayah operasi PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mulai menunjukkan hasil yang manis. 

 

Menginjak tahun ke tiga, program ini telah berhasil menembus omzet Rp73,78 juta per bulan atau Rp 884,2 juta per tahun. Dari jumlah tersebut rata-rata dapat menjual telur sebanyak 2.500 butir lebih atau hampir 150 kilogram telur setiap harinya. Program ini sejalan dengan komitmen perusahaan menciptakan kinerja keberlanjutan melalui program Environmental, Social, Governance (ESG), juga mendukung agenda internasional Sustainable Development Goals (SDGs) utamanya tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

