Angela Tanoesoedibjo Minta Kader Perindo Lebih Bekerja Keras untuk Menangkan Pasangan Calon dalam Pilkada Jabar

MPI, Jurnalis · Jum'at 27 September 2024 13:13 WIB
Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo melakukan kunjungan ke Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat di Kota Bandung, Kamis (26/9/2024). Dalam kunjungannya, Angela berpesan kepada seluruh pengurus dan kader untuk fokus bekerja keras dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo.

 

Kedatangan Angela disambut langsung oleh pengurus DPW dan sejumlah Ketua DPD Partai Perindo se-Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Angela yang juga merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) di Kabinet Indonesia Maju ini mengadakan diskusi ringan dengan jajaran pimpinan wilayah.

 

Angela meminta seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Jawa Barat untuk lebih aktif dan bekerja keras demi kemenangan pasangan calon yang diusung. "Kami harus memastikan semua pasangan calon yang diusung menang dalam pilkada serentak," ujarnya.Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Umar Sanusi menambahkan bahwa partai sudah mengusung pasangan calon dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. "Kami menargetkan seluruh pasangan yang diusung dapat meraih kemenangan," ungkap Umar.

 

Selain itu, Angela juga berkesempatan melakukan room tour di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat yang sebelumnya diresmikan oleh Ketua Majelis Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

 

Foto Perindo : Joshua

(MPI)

