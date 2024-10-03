Michael Victor Sianipar resmi terpilih sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028. Michael terpilih setelah FFI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) 2024.

FFI menggelar KLB bertajuk 'Extraordinary Congress 2024'. Acara tersebut digelar di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada 2 - 4 Oktober 2024.

Pada hari kedua kongres, Michael secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum FFI periode 2024-2028. Michael sebelumnya merupakan calon ketum FFI yang telah lolos verifikasi panitia seleksi.

Dia akhirnya menjadi calon tunggal karena hanya merupakan satu-satunya calon yang mendaftar. Michael sebelumnya pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Jenderal di FFI.

Setelah melalui proses kongres luar biasa, Michael akhirnya terpilih pada hari kedua KLB FFI, atau tepatnya pada Kamis (3/10/2024). Setelah itu, Michael pun menerima simbolis 'Bendera Pataka' dari ketua umum periode sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo.

Michael mengatakan siap untuk melanjutkan suksesi futsal Indonesia di FFI. Pria berkacamata itu meminta semua pihak bekerja sama untuk memajukan futsal Indonesia.

"Amanah ini saya terima, dan mari kita bekerja untuk futsal Indonesia," ujar Michael dalam pidatonya.

(Aziz Indra)