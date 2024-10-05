JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri puncak peringatan HUT TNI ke-79 yang digelar di silang Monumen Nasional Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Pantauan di lokasi, Jokowi tiba di lokasi sekira pukul 07.31 WIB. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu terlihat mengenakan setelan jas rapi lengkap dengan songkok nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi sang istri, Iriana dan cucunya, Jan Ethes. Setibanya di lokasi, Jokowi disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Ginran Rakabuming Raka turut menyalami Jokowi.

Sekira pukul 07.57 WIB, Jokowi terlihat menaiki Maung dan berkeliling mengecek kesiapan prajurit yang berbaris di silang Monas.

Selanjutnya, rangkaian acara akan dilanjutkan dengan upacara peringatan HUT ke-79 TNI, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Adapun Komandan Upacara HUT ke-79 TNI adalah Mayjen TNI Djon Afriandi yang menjabat Danjen Kopassus. Sementara pengucap Sapta Marga dari tiga Matra TNI yaitu Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo (Pangdam XV/Pattimura), didampingi Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo (Pangkolinlamil), dan Marsda TNI Budhi Achmadi (Pangkoopsud II).

(MPI)