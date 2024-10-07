6 orang tahanan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10/2024) malam. KPK mengamankan 6 orang tersangka dalam OTT di Kalimantan Selatan dan mengamankan uang dengan lebih Rp 10 miliar terkait dugaan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Tessa menyebutkan, enam orang tersebut terdiri dari pihak swasta dan penyelenggara negara.

(Aldhi Chandra Setiawan)