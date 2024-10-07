...

KPK Amankan 6 OrangTerkait OTT di Kalsel

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 07 Oktober 2024 22:16 WIB
KPK mengamankan 6 orang tersangka dalam OTT di Kalimantan Selatan.
6 orang tahanan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10/2024) malam. KPK mengamankan 6 orang tersangka dalam OTT di Kalimantan Selatan dan mengamankan uang dengan lebih Rp 10 miliar terkait dugaan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Tessa menyebutkan, enam orang tersebut terdiri dari pihak swasta dan penyelenggara negara. 

(Aldhi Chandra Setiawan)

