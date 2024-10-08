...

Pesanan Pigura Foto Presiden Terpilih Prabowo Subianto Meningkat

Novrian Arbi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 15:34 WIB
Pekerja menyelesaikan pesanan satu set pigura foto Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Pekerja menyelesaikan pesanan satu set pigura foto Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
A A A

Pekerja menyelesaikan pesanan satu set pigura foto Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming di Workshop Sentra Pigura, Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/10/2024). Pesanan satu set pigura foto Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Garuda Pancasila ukuran nasional satu (25x35cm) yang dijual dengan kisaran Rp150 ribu di workshop tersebut mulai mengalami peningkatan permintaan hingga 15 ribu set untuk dikirim ke sejumlah daerah di Bandung Raya hingga Surabaya, Kalimantan, dan NTT yang telah dipesan hingga jadwal pelantikan pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU

(Novrian Arbi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Cari Berita Lain Di Sini