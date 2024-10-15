...

Raffi Ahmad Dipanggil Prabowo Subianto

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 18:38 WIB
Artis dan pembisnis Raffi Ahmad mendatangi kediaman Prabowo Subianto.
Artis dan pembisnis Raffi Ahmad mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selasa (15/10/2024). Usai pertemuan, Raffi tak menampik jika dirinya diminta Prabowo untuk membantu di dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Dia pun memastikan bahwa akan membantu tugas-tugas sesuai dengan apa yang dikuasainya.

 

"Kita sama sama membantu beliau maksudnya kalau saya membantu bidang yang saya kuasai kira-kira generasi muda, badan kreatif dan pekerja seni. Kurang lebih itu," kata Raffi Ahmad. Sayangnya, suami dari Nagita Slavina itu enggan membeberkan secara rinci, di pos mana dirinya akan di tempatkan di kabinet pemerintahan Prabowo.

(Arif Julianto/okezone)

