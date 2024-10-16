...

Presiden Jokowi Resmikan Stadion Utama Sumut yang Memakai dana APBN Sebesar Rp587 Miliar

Fransisco Carolio/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 07:59 WIB
Presiden Joko Widodo menendang bola usai peresmian Stadion Utama Sumatera Utara.
A A A

Presiden Joko Widodo menendang bola usai peresmian Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang, Selasa (15/10/2024). Presiden Joko Widodo meminta agar stadion yang dibangun menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp587 miliar dengan kapasitas 25.750 penonton tersebut segera diserahkan kepada para pengguna agar terawat dan tidak terbengkalai serta menjadi tempat pembinaan olahraga di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/YU

(Fransisco Carolio/ANTARA FOTO)

