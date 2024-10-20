...

Prabowo Resmi Dilantik Menjadi Presiden Masa Bakti 2024-2029

Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 20 Oktober 2024 14:58 WIB
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.
A A A

Presiden Prabowo Subianto (kanan) dengan disaksikan Presiden keenam RI Joko Widodo (kiri) mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app/YU

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Cari Berita Lain Di Sini