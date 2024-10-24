...

Prabowo Tiba di Akmil Magelang untuk Memberikan Pembekalan kepada Para Menteri

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 22:13 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dari kendaraannya saat akan memasuki Akademi Militer.
Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dari kendaraannya saat akan memasuki Akademi Militer untuk memimpin kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Presiden Prabowo akan memberikan pembekalan kepada para menteri, wakil menteri dan Staf Khusus Presiden Kabinet Merah Putih agar dapat bekerjasama sebagai tim, pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)

