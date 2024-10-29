...

Ajang Premium Asian Tour, Turnamen Golf Indonesian Masters Rebutkan Total Hadiah 2 Juta Dolar AS

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2024 16:14 WIB
Turnamen golf BNI Indonesian Masters 2024 rebutkan total hadiah 2 juta dolar AS.
A A A

Pegolf Amerika John Catlin (kiri) bersama pegolf India Gaganjeet Bhullar (kedua kiri), pegolf Amerika Bubba Watson (tengah), pegolf Inggris Richard Bland (kedua kanan), dan pegolf Indonesia Jonathan Wijono (kanan) foto bersama usai konferensi pers jelang BNI Indonesian Masters 2024 di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Turnamen golf BNI Indonesian Masters 2024 menjadi ajang premium Asian Tour bagi pegolf profesional dengan merebutkan total hadiah 2 juta dolar AS yang akan digelar pada 31 Oktober - 3 November 2024. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Cari Berita Lain Di Sini