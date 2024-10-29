Pegolf Amerika John Catlin (kiri) bersama pegolf India Gaganjeet Bhullar (kedua kiri), pegolf Amerika Bubba Watson (tengah), pegolf Inggris Richard Bland (kedua kanan), dan pegolf Indonesia Jonathan Wijono (kanan) foto bersama usai konferensi pers jelang BNI Indonesian Masters 2024 di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Turnamen golf BNI Indonesian Masters 2024 menjadi ajang premium Asian Tour bagi pegolf profesional dengan merebutkan total hadiah 2 juta dolar AS yang akan digelar pada 31 Oktober - 3 November 2024. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)