MERAUKE - Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (3/11/2024). Didampingi oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, kehadiran Presiden Prabowo di Kampung Telagasari, Distrik Kurik ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan.

Sebelumnya Presiden Prabowo mengunjungi Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan, pada Minggu pagi, 3 November 2024.

(MPI)