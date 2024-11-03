...

Didampingi Mentan, Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Perdana ke Kabupaten Merauke

MPI, Jurnalis · Minggu 03 November 2024 20:51 WIB
Sebelumnya Presiden Prabowo mengunjungi Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan, pada Minggu pagi, 3 November 2024.
MERAUKE - Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (3/11/2024). Didampingi oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, kehadiran Presiden Prabowo di Kampung Telagasari, Distrik Kurik ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. 
 
Sebelumnya Presiden Prabowo mengunjungi  Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan, pada Minggu pagi, 3 November 2024.

(MPI)

