SOLO - Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo usai makan malam bersama di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024).

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) setelah kunjungannya ke Pulau Dewata Bali. Keduanya naik mobil bersama untuk makan malam di Omah Semar, Laweyan Solo.

Prabowo tiba di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo sekitar pukul 18:20 WIB. Presiden menunggang mobil Alphard putih dengan nomor polisi B 2095 ZZH.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

