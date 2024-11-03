...

Presiden Prabowo Makan Malam Bersama Jokowi di Solo

Minggu 03 November 2024 21:19 WIB
Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo saat makan malam bersama di Solo, Jawa Tengah, Minggu 3 11 2024 .
Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo saat makan malam bersama di Solo, Jawa Tengah, Minggu 3 11 2024 .
Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo usai makan malam bersama di Solo, Jawa Tengah, Minggu 3 11 2024 .
Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo usai makan malam bersama di Solo, Jawa Tengah, Minggu 3 11 2024 .
A A A
SOLO - Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo usai makan malam bersama di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024). 
 
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) setelah kunjungannya ke Pulau Dewata Bali. Keduanya naik mobil bersama untuk makan malam di Omah Semar, Laweyan Solo.
 
Prabowo tiba di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo sekitar pukul 18:20 WIB. Presiden menunggang mobil Alphard putih dengan nomor polisi B 2095 ZZH. 
 
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

()

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Cari Berita Lain Di Sini