JAKARTA - Ridwan Kamil menegaskan kesamaan visi dengan Presiden Prabowo Subianto, dalam hal mengelola kota Jakrata. Hal itu dia sampaikan dalam dialog bersama Real Estate Indonesia (REI) Jakarta di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis, 7 November 2024. Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 itu menyampaikan bahwa program tiga juta rumah yang menjadi salah satu fokus Prabowo, juga menjadi atensi bila dirinya terpilih menjadi gubernur Jakarta.

Di hadapan seluruh pengurus REI Jakarta dan beberapa tokoh DPP REI, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menitipkan beberapa pesan kepada dirinya. Pesan itu disampaikan dalam pertemuan empat mata antara Prabowo dengan Ridwan Kamil. Kepada gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 tersebut, Prabowo meminta Ridwan Kamil untuk menjadikan Jakarta menjadi kota berkelas global, dengan cara membereskan kekumuhan di Jakarta.

