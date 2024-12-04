...

Duduk Bareng Komisi III dengan Kakorlantas Polri Membahas Persiapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2024 22:36 WIB
Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan tengah menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 12 2024 .

Rapat tersebut membahas kesiapan jajaran Korlantas Polri terkait pengamanan baik darat maupun laut dalam menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 serta taget dan capaian PNBP 2025 termasuk program prioritas Korlantas Polri.


Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan (tengah) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Rapat tersebut membahas kesiapan jajaran Korlantas Polri terkait pengamanan baik darat maupun laut dalam menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 serta taget dan capaian PNBP 2025 termasuk program prioritas Korlantas Polri. 

(Arif Julianto/okezone)

