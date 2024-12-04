Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan (tengah) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Rapat tersebut membahas kesiapan jajaran Korlantas Polri terkait pengamanan baik darat maupun laut dalam menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 serta taget dan capaian PNBP 2025 termasuk program prioritas Korlantas Polri.
(Arif Julianto/okezone)
