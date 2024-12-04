Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan tengah menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 12 2024 .

Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan tengah menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 12 2024 .

Rapat tersebut membahas kesiapan jajaran Korlantas Polri terkait pengamanan baik darat maupun laut dalam menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 serta taget dan capaian PNBP 2025 termasuk program prioritas Korlantas Polri.

