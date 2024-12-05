TANGERANG - Sejumlah seniman tari Reog Ponorogo tampil pada Festival Budaya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2024).

Reog Ponorogo kini resmi masuk daftar Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang diakui oleh UNESCO berdasarkan keputusan dalam sidang ke-19 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paraguay, Selasa (3/12/2024).

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

(Antara Foto)