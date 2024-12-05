...

Keren, Reog Ponorogo Masuk Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO

Antara Foto, Jurnalis · Kamis 05 Desember 2024 10:03 WIB
Sejumlah seniman tari Reog Ponorogo tampil pada Festival Budaya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 4 12 2024 .
Sejumlah seniman tari Reog Ponorogo tampil pada Festival Budaya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 4 12 2024 .
A A A
TANGERANG - Sejumlah seniman tari Reog Ponorogo tampil pada Festival Budaya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2024). 
 
Reog Ponorogo kini resmi masuk daftar Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang diakui oleh UNESCO berdasarkan keputusan dalam sidang ke-19 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paraguay, Selasa (3/12/2024). 
 
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

(Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini