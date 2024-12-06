...

Terpidana Mati Mary Jane Dipulangkan ke Filipina

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 06 Desember 2024 21:59 WIB
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) memberikan keterangan disaksikan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vazquez (kanan) usai penandatanganan perjanjian kesepakatan terkait pemulangan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina di Jakarta, Jumat (6/12/2024). Pemerintah Indonesia dan Filipina menyepakati pemulangan terdakwa mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan berlangsung sebelum hari raya Natal mendatang atau 25 Desember 2024. 

(Arif Julianto/okezone)

