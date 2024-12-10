...

Fenomena Awan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia

Budi Candra Setya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 10 Desember 2024 20:55 WIB
Petugas memantau prakiraan cuaca di Kantor Badan Metereolagi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa 10 12 2024 .
BMKG menghimbau agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem yang terjadi selama sepekan kedepan karena pada hasil pantauan terjadi sejumlah fenomena atmosfer yang diperkiraan mempengaruhi pola cuaca sehingga berkontribusi pada pembentukan awan hujan di berbagai wilayah di Indonesia.
A A A
BANYUWANGI - Petugas memantau prakiraan cuaca di Kantor Badan Metereolagi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (10/12/2024). BMKG menghimbau agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem yang terjadi selama sepekan kedepan karena pada hasil pantauan terjadi sejumlah fenomena atmosfer yang diperkiraan mempengaruhi pola cuaca sehingga berkontribusi pada pembentukan awan hujan di berbagai wilayah di Indonesia. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/YU

(Budi Candra Setya/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Hak Cipta

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Hak Cipta

Darurat Sampah Tangsel, Tumpukan Sampah di Bawah Flyover Ciputat Ditutup Terpal

Darurat Sampah Tangsel, Tumpukan Sampah di Bawah Flyover Ciputat Ditutup Terpal

Didukung TNI dan BNPB, Indonesia CARE dan Mitra Berangkatkan 3 Ton Bantuan ke Aceh

Didukung TNI dan BNPB, Indonesia CARE dan Mitra Berangkatkan 3 Ton Bantuan ke Aceh

Gotong Royong Kemanusiaan, YSKA dan KADIN Jakarta Timur Kirim Logistik ke Sumatera

Gotong Royong Kemanusiaan, YSKA dan KADIN Jakarta Timur Kirim Logistik ke Sumatera

Krisis Sampah, Tumpukan Sampah Penuhi Jalanan Tangerang Selatan

Krisis Sampah, Tumpukan Sampah Penuhi Jalanan Tangerang Selatan

KPK Periksa Kembali Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Periksa Kembali Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kolaborasi TMMIN - PMI Bantu Percepatan Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Kolaborasi TMMIN - PMI Bantu Percepatan Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Cari Berita Lain Di Sini