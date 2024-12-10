BANYUWANGI - Petugas memantau prakiraan cuaca di Kantor Badan Metereolagi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (10/12/2024). BMKG menghimbau agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem yang terjadi selama sepekan kedepan karena pada hasil pantauan terjadi sejumlah fenomena atmosfer yang diperkiraan mempengaruhi pola cuaca sehingga berkontribusi pada pembentukan awan hujan di berbagai wilayah di Indonesia. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/YU

(Budi Candra Setya/ANTARA FOTO)