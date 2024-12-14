JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyerukan pada setiap kader untuk menjemput kemenangan bersama pada 2029. Hal itu disampaikan Angela dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan #PartaiKita dengan Political Marketing."Bapak-Ibu, yang saya ingin Bapak-Ibu tekankan dan ingat dalam hati, 2029 kita tidak berharap lagi untuk menang. Kita tidak berharap untuk menang. Kita menjemput kemenangan bersama-sama," ujar Angela di Golden Boutique Hotel, Jalan Angkasa 1, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).Lebih lanjut, Angela mengatakan, pihaknya telah mencanangkan spirit dan semangat transformasi untuk lima tahun ke depan. Ia pun meminta setiap kader Perindo untuk senantiasa fokus bekerja.

Kita sudah mencanangkan transformasi. Spirit, semangat transformasi untuk 5 tahun ke depan. Dan setiap tahunnya kita akan fokus bekerja," kata Angela.Angela juga menyampaikan, pihaknya akan fokus meningkatkan produktivitas terhadap lima kelompok sosial selama lima tahun ke depan. Kelima itu ialah perempuan, pemuda, pekerja, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)."Yang akan kita fokuskan 5 tahun ke depan adalah peningkatan produktivitas dari 5P. Apa itu 5P? Oke, P pertama adalah perempuan, P kedua adalah pemuda, P ketiga adalah pekerja, informal formal, P keempat adalah penyandang disabilitas, dan P kelima adalah pelaku usaha UMKM," tuturnya.

(Aziz Indra)