...

Angela Tanoesoedibjo Serukan Kader Partai Perindo Jemput Kemenangan 2029

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 14 Desember 2024 22:21 WIB
Ketua Umum Partai PerindoAngela Tanoesoedibjo menyampaikan pidato politik dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan PartalKita dengan Political Marketing yang digelar di Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
Ketua Umum Partai PerindoAngela Tanoesoedibjo menyampaikan pidato politik dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan PartalKita dengan Political Marketing yang digelar di Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
Ketua Umum Partai PerindoAngela Tanoesoedibjo menyampaikan pidato politik dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan PartalKita dengan Political Marketing yang digelar di Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
Ketua Umum Partai PerindoAngela Tanoesoedibjo menyampaikan pidato politik dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan PartalKita dengan Political Marketing yang digelar di Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
Ketua Umum Partai PerindoAngela Tanoesoedibjo menyampaikan pidato politik dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan PartalKita dengan Political Marketing yang digelar di Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
Ketua Umum Partai PerindoAngela Tanoesoedibjo menyampaikan pidato politik dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan PartalKita dengan Political Marketing yang digelar di Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
Ketua Umum Partai PerindoAngela Tanoesoedibjo menyampaikan pidato politik dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan PartalKita dengan Political Marketing yang digelar di Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyerukan pada setiap kader untuk menjemput kemenangan bersama pada 2029. Hal itu disampaikan Angela dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan #PartaiKita dengan Political Marketing."Bapak-Ibu, yang saya ingin Bapak-Ibu tekankan dan ingat dalam hati, 2029 kita tidak berharap lagi untuk menang. Kita tidak berharap untuk menang. Kita menjemput kemenangan bersama-sama," ujar Angela di Golden Boutique Hotel, Jalan Angkasa 1, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).Lebih lanjut, Angela mengatakan, pihaknya telah mencanangkan spirit dan semangat transformasi untuk lima tahun ke depan. Ia pun meminta setiap kader Perindo untuk senantiasa fokus bekerja.
 
Kita sudah mencanangkan transformasi. Spirit, semangat transformasi untuk 5 tahun ke depan. Dan setiap tahunnya kita akan fokus bekerja," kata Angela.Angela juga menyampaikan, pihaknya akan fokus meningkatkan produktivitas terhadap lima kelompok sosial selama lima tahun ke depan. Kelima itu ialah perempuan, pemuda, pekerja, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)."Yang akan kita fokuskan 5 tahun ke depan adalah peningkatan produktivitas dari 5P. Apa itu 5P? Oke, P pertama adalah perempuan, P kedua adalah pemuda, P ketiga adalah pekerja, informal formal, P keempat adalah penyandang disabilitas, dan P kelima adalah pelaku usaha UMKM," tuturnya.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini