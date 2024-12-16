BALI - Petugas melakukan sosialisasi keselamatan perjalanan kepada penumpang disela-sela pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check) di Terminal Mengwi, Badung, Bali, Senin (16/12/2024). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bus beserta kru berada dalam kondisi layak jalan guna menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan khususnya pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/Spt.

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)