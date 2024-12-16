...

Pemeriksaan Kelaikan Bus Angkutan Natal dan Tahun Baru

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 21:22 WIB
Petugas memeriksa kondisi ban bus saat melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan ramp check di Terminal Mengwi, Badung, Bali, Senin 16 12 2024 .
Petugas memeriksa kondisi bus saat melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan ramp check di Terminal Mengwi, Badung, Bali, Senin 16 12 2024 .
Petugas melakukan sosialisasi keselamatan perjalanan kepada penumpang disela-sela pemeriksaan kelaikan kendaraan ramp check di Terminal Mengwi, Badung, Bali, Senin 16 12 2024 .
BALI - Petugas melakukan sosialisasi keselamatan perjalanan kepada penumpang disela-sela pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check) di Terminal Mengwi, Badung, Bali, Senin (16/12/2024). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bus beserta kru berada dalam kondisi layak jalan guna menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan khususnya pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/Spt.

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

